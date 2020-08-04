Деми Мур показала смешные фото дочери Таллулы в честь ее 27-летия

Деми Мур поздравила младшую дочь Таллулу с 27–летием, опубликовав ее забавные фото из детства.

Всемирно известная актриса и модель Деми Мур, которая родила от звезды “Крепкого орешка“ Брюса Уиллиса троих дочерей, публично поздравила младшую с днем рождения. 3 февраля Таллула Уиллис отметила 27-летие.

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По случаю праздника звездная мама решила обнародовать в Сети редкие и самые смешные снимки именинницы из ее детства. На одной из фотографий можно увидеть, как Деми выглядела после третьих родов. Забавные кадры Мур сопроводила трогательным посланием.

“С Днем Рождения, Таллула Бу! Ты великолепное существо, и для меня большая честь быть твоей матерью. Когда ты войдешь в полноту того, кем ты являешься сегодня, я надеюсь, что ты позволишь своему свету сиять еще ярче, чтобы все могли разделить уникальную волшебную сладость твоей сути! Пусть это будет твой лучший год. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя 😘“, - обратилась к Таллуле Мур.

Деми Мур показала смешные фото дочери Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Деми Мур показала смешные фото дочери Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Деми Мур показала смешные фото дочери Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Деми Мур показала смешные фото дочери Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

Деми Мур показала смешные фото дочери Таллулы Уиллис instagram.com/demimoore

instagram.com/demimoore

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