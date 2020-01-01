Беременная Даша Квиткова показала редкие кадры из детства

Жена Никиты Добрынина, Даша Квиткова показала, какой милашкой была в детстве.

Победительница 9 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ и жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, которая сейчас находится на пятом месяце беременности, поделилась с подписчиками редкими кадрами из семейного альбома.

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Так, в своем профиле в Инстаграм в разделе Сторис 22-летняя девушка показала, как выглядела в детстве. На снимках маленькая Даша помогает маме мыть посуду, играет с котом и позирует в школьной форме. А на одном кадре с подборки звезда появилась вместе со своими родителями. Семейство запечатлено во время отдыха в лесу.

Даша Квиткова показала редкие кадры из детства instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова показала редкие кадры из детства instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова показала редкие кадры из детства instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова показала редкие кадры из детства instagram.com/kvittkova

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