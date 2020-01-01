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"Фигура мечты": Санта Димопулос показала фото в красном бикини

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Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос поделилась горячим кадром с отдыха на Мальдивах.
"Фигура мечты": Санта Димопулос показала фото в красном бикини
"Фигура мечты": Санта Димопулос показала фото в красном бикини
instagram.com/santadimopulos

Победительница четвертого обновленного сезона “Танців з зірками“, бывшая участница популярного трио “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу, Санта Димопулос взбудоражила Сеть очередной фотографией с отдыха на Мальдивах.

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В своем аккаунте в Инстаграм 33-летняя знаменитая красотка поделилась новым кадром, где демонстрировала на камеру загорелое и стройное тело в бикини. На фото Санта позировала босиком на песке в пляжном наряде красного цвета на фоне пальм.

“С недавнего времени, я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь 😁“, - подписала снимок Димопулос.

Санта Димопулос показала фото в красном бикини
Санта Димопулос показала фото в красном бикини
instagram.com/santadimopulos

Поклонники осыпали Санту множеством комплиментов в комментариях под свежей публикацией: 

  • Ты в красном особенно прекрасна!!!
  • Фигура моей мечты😍😍😍
  • Ідеальна🔥
  • Какая шикарная фигура 🤗🤗🤗🤗
  • Амазонка. Круто
  • Восхищаюсь 💋💋💋
  • Ідеал😍😍😍❤️❤️
  • Роскошная 💐♥️😍

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: ivonа bigmir)net

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