"Фигура мечты": Санта Димопулос показала фото в красном бикини
Победительница четвертого обновленного сезона “Танців з зірками“, бывшая участница популярного трио “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу, Санта Димопулос взбудоражила Сеть очередной фотографией с отдыха на Мальдивах.
Читай также: Беременная Эмили Ратаковски показала большой животик на голом фото
В своем аккаунте в Инстаграм 33-летняя знаменитая красотка поделилась новым кадром, где демонстрировала на камеру загорелое и стройное тело в бикини. На фото Санта позировала босиком на песке в пляжном наряде красного цвета на фоне пальм.
“С недавнего времени, я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь 😁“, - подписала снимок Димопулос.
Поклонники осыпали Санту множеством комплиментов в комментариях под свежей публикацией:
- Ты в красном особенно прекрасна!!!
- Фигура моей мечты😍😍😍
- Ідеальна🔥
- Какая шикарная фигура 🤗🤗🤗🤗
- Амазонка. Круто
- Восхищаюсь 💋💋💋
- Ідеал😍😍😍❤️❤️
- Роскошная 💐♥️😍
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- В Сети показали, как Тина Кароль изменилась за 10 лет
- “Стильно и красиво“: Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил