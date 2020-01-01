"Фигура мечты": Санта Димопулос показала фото в красном бикини

Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос поделилась горячим кадром с отдыха на Мальдивах.

Победительница четвертого обновленного сезона “Танців з зірками“, бывшая участница популярного трио “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу, Санта Димопулос взбудоражила Сеть очередной фотографией с отдыха на Мальдивах.

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В своем аккаунте в Инстаграм 33-летняя знаменитая красотка поделилась новым кадром, где демонстрировала на камеру загорелое и стройное тело в бикини. На фото Санта позировала босиком на песке в пляжном наряде красного цвета на фоне пальм.

“С недавнего времени, я испытываю любовь к красному. Психологи говорят, этот цвет предпочитают властные, активные, уверенные в себе люди с сильной энергетикой, смелостью и жаждой жизни. Полностью соглашусь 😁“, - подписала снимок Димопулос.

Санта Димопулос показала фото в красном бикини instagram.com/santadimopulos

Поклонники осыпали Санту множеством комплиментов в комментариях под свежей публикацией:

Ты в красном особенно прекрасна!!!

Фигура моей мечты😍😍😍

Ідеальна🔥

Какая шикарная фигура 🤗🤗🤗🤗

Амазонка. Круто

Восхищаюсь 💋💋💋

Ідеал😍😍😍❤️❤️

Роскошная 💐♥️😍

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