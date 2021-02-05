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Скандал между Gena Viter и Натальей Холоденко превратился в Love story

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Ранее психолог Наталья Холоденко жестко раскритиковала клип артиста Gena Viter.
Скандал между Gena Viter и Натальей Холоденко превратился в Love story
Скандал между Gena Viter и Натальей Холоденко превратился в Love story
instagram.com/kholodenkon

Жесткая перепалка в соцсетях между известным психологом Натальей Холоденко и популярным певцом Gena Viter закончилась счастливо.

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Парочка выставила в Инстаграм забавное совместное видео из личного кабинета психолога, на котором оба улыбаются и выглядят весьма счастливыми. В ролике Холоденко и Витер говорят голосами героев фильма “Кубанские казаки“.

“Кино, ещё то кино... А кто вспомнит фильм где присутствует данная гениальная фраза;)?“, - подписал видео певец.

Напомним, что ранее психолог Наталья Холоденко жестко раскритиковала клип Gena Sviter Song и посоветовала Геннадию не снимать штаны на камеру в его уважаемом возрасте.

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Теги: Наталья Холоденко, Гена Витер, Gena VITER
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Источник: Ivona

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