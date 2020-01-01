"Стильно и красиво": Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

Ведущая Леся Никитюк поделилась архивным фото с отдыха.

Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто сверху?“ и “LeМаршрутка“, Леся Никитюк в очередной раз похвасталась перед фанами стройной фигурой.

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В своем Инстаграм-аккаунте знаменитость решила поделиться архивным фото из недавнего отпуска на Мальдивах. Никитюк обнародовала кадр, где демонстрировала загорелое тело на пляже. Артистка позировала в шляпе и стильном купальнике с завязками на талии.

“Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, которые происходят со мной последние 5 дней. А назову я эту книгу “Кровавый Автограф“. Я думаю будет несколько томов“, - написала под снимком Леся.

Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике instagram.com/lesia_nikituk

Многие подписчики отметили, что Леся хорошо выглядит. Другие же поинтересовались, о каких событиях говорится в подписи к кадру.

Дуже гарна😍

Що сталося, можна подробиці?

Очень стильно и красиво🤩🤩,в чем проблема?

Красуня, Українськi дiвчача найчарiвнiшi на свiтi!

Якісь дивні історії з тобою там відбуваються?!! 🤔Події божевільні, а “автограф Кривавий“ 🙊🙈🙉!!! Чому?!

Яка ти ваууу😻😻😻😻

Фигура огонь 😍

Вы прекрасна❤️

Ну красотка!🔥🔥🔥👍👍

Это кому ж такая красота достанется

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