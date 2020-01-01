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"Стильно и красиво": Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Ведущая Леся Никитюк поделилась архивным фото с отдыха.
"Стильно и красиво": Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
"Стильно и красиво": Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто сверху?“ и “LeМаршрутка“, Леся Никитюк в очередной раз похвасталась перед фанами стройной фигурой.

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В своем Инстаграм-аккаунте знаменитость решила поделиться архивным фото из недавнего отпуска на Мальдивах. Никитюк обнародовала кадр, где демонстрировала загорелое тело на пляже. Артистка позировала в шляпе и стильном купальнике с завязками на талии.

“Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, которые происходят со мной последние 5 дней. А назову я эту книгу “Кровавый Автограф“. Я думаю будет несколько томов“, - написала под снимком Леся.

Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk

Многие подписчики отметили, что Леся хорошо выглядит. Другие же поинтересовались, о каких событиях говорится в подписи к кадру.

  • Дуже гарна😍
  • Що сталося, можна подробиці?
  • Очень стильно и красиво🤩🤩,в чем проблема?
  • Красуня, Українськi дiвчача найчарiвнiшi на свiтi!
  • Якісь дивні історії з тобою там відбуваються?!! 🤔Події божевільні, а “автограф Кривавий“ 🙊🙈🙉!!! Чому?!
  • Яка ти ваууу😻😻😻😻
  • Фигура огонь 😍
  • Вы прекрасна❤️
  • Ну красотка!🔥🔥🔥👍👍
  • Это кому ж такая красота достанется

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: ivonа bigmir)net

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