"Стильно и красиво": Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в купальнике
Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто сверху?“ и “LeМаршрутка“, Леся Никитюк в очередной раз похвасталась перед фанами стройной фигурой.
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В своем Инстаграм-аккаунте знаменитость решила поделиться архивным фото из недавнего отпуска на Мальдивах. Никитюк обнародовала кадр, где демонстрировала загорелое тело на пляже. Артистка позировала в шляпе и стильном купальнике с завязками на талии.
“Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, которые происходят со мной последние 5 дней. А назову я эту книгу “Кровавый Автограф“. Я думаю будет несколько томов“, - написала под снимком Леся.
Многие подписчики отметили, что Леся хорошо выглядит. Другие же поинтересовались, о каких событиях говорится в подписи к кадру.
- Дуже гарна😍
- Що сталося, можна подробиці?
- Очень стильно и красиво🤩🤩,в чем проблема?
- Красуня, Українськi дiвчача найчарiвнiшi на свiтi!
- Якісь дивні історії з тобою там відбуваються?!! 🤔Події божевільні, а “автограф Кривавий“ 🙊🙈🙉!!! Чому?!
- Яка ти ваууу😻😻😻😻
- Фигура огонь 😍
- Вы прекрасна❤️
- Ну красотка!🔥🔥🔥👍👍
- Это кому ж такая красота достанется
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