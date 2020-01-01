Победительница "Холостяка" Даша Ульянова подсказала подписчикам, как вылечить проблемную кожу лица.

Даша Ульянова из "Холостяка 9" рассказала, как поборола проблемы с кожей instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница проекта “Холостяк 10“, гимнастка и тренер по стретчингу Даша Ульянова рассказала о своем опыте борьбы с проблемной кожей лица. На своей странице в Инстаграм звезда отметила, что у нее появилось акне из-за неправильного питания, а также из-за плохого сна, ненормального ритма жизни и постоянного грима на лице во время работы в Китае.

“Все это накопилось на моей коже и здоровье, и вернулось в виде высыпаний и прочих проблем“, - написала Даша.

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Девушка призналась, что прошел не один год, пока она окончательно не вылечила акне с помощью строгой диеты, минимального использования макияжа, здорового сна и косметолога. В посте Ульянова разместила несколько советов тем, кто также столкнулся с проблемной кожей.

1. Девочки, я вас очень прошу 🙏🏼 всегда тщательно смывайте косметику и не экономьте на смывке;

2. Если у вас уже есть проблемы, то не злоупотребляйте жареным, копченым, сладким, алкоголем;

3. Если курите - откажитесь. Ну вот правда! Это очень важно;

4. Конечно, уход и косметолог имеют огромное значение. Потому что некачественная косметика или средства, которые вам не подходят, также, несут вред;

5. Ну, а если ситуация критическая, не стоит тянуть. Обратитесь к дерматологу и другим специалистам. Если вы этого не сделаете, дальше будет только хуже.

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