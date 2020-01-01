Похудевшая Соня Плакидюк удивила фанатом образом учительницы
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном платьице с белым воротничком. Свой образ девушка дополнила собранными рыжими волосами и черным бантом. А нотку пикантности облику придала ярко-красная помада на губах.
Под публикацией Соня написала так:
«Бант- всьому голова🖤👯♀️
Як ся маєте?»
Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными снимками, позируя в откровенных нарядах, которые обнажают ее аппетитные формы.
На этот раз поклонники восхитились эффектным образом Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что девушка заметно похудела:
«❤️Красотка🔥».
«Яка гарна❤️».
«Гарна киця мациця😍❤️❤️».
«Соня вы все больше худеете. 😍 Восхищаюсь вами».
«Супер, что за платице моднячее такое?🔥»
«Яка ж ви красива😍».
«Соня, Ви така струнка! Є секретик? 😊👍»
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