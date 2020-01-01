Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Похудевшая Соня Плакидюк удивила фанатом образом учительницы

Комментариев: 0
Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками анимационным снимком.

Похудевшая Соня Плакидюк удивила фанатом образом учительницы
Похудевшая Соня Плакидюк удивила фанатом образом учительницы
instagram.com/moi_sofism

Читай также: Эпатажная MARUV показала, как веселится с покорными подружками

Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном платьице с белым воротничком. Свой образ девушка дополнила собранными рыжими волосами и черным бантом. А нотку пикантности облику придала ярко-красная помада на губах.

Под публикацией Соня написала так:

«Бант- всьому голова🖤👯‍♀️
Як ся маєте?»

Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными снимками, позируя в откровенных нарядах, которые обнажают ее аппетитные формы.

На этот раз поклонники восхитились эффектным образом Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что девушка заметно похудела:

«❤️Красотка🔥».

«Яка гарна❤️».

«Гарна киця мациця😍❤️❤️».

«Соня вы все больше худеете. 😍 Восхищаюсь вами».

«Супер, что за платице моднячее такое?🔥»

«Яка ж ви красива😍».

«Соня, Ви така струнка! Є секретик? 😊👍»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Соня Плакидюк, Соня Плакидюк 2020, Соня Плакидюк фотограф, Соня Плакидюк фото, Соня Плакидюк инстаграм, Соня Плакидюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь