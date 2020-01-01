Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками анимационным снимком.

Похудевшая Соня Плакидюк удивила фанатом образом учительницы instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном платьице с белым воротничком. Свой образ девушка дополнила собранными рыжими волосами и черным бантом. А нотку пикантности облику придала ярко-красная помада на губах.

Под публикацией Соня написала так:

«Бант- всьому голова🖤👯‍♀️

Як ся маєте?»

Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными снимками, позируя в откровенных нарядах, которые обнажают ее аппетитные формы.

На этот раз поклонники восхитились эффектным образом Сони, и осыпали ее комплиментами в комментариях, отметив, что девушка заметно похудела:

«❤️Красотка🔥». «Яка гарна❤️». «Гарна киця мациця😍❤️❤️». «Соня вы все больше худеете. 😍 Восхищаюсь вами». «Супер, что за платице моднячее такое?🔥» «Яка ж ви красива😍». «Соня, Ви така струнка! Є секретик? 😊👍»

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