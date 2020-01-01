Украинская телеведущая Маша Ефросинина затронула важную тему, которая приняла глобальный масштаб.

Маша Ефросинина откровенно рассказала о насилии в семье instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с мероприятия. На кадре знаменитость запечатлена в деловом костюме, с распущенными волосами и выразительным макияжем. Строгий образ звезда разбавила ботинками с анималистичным принтом. Маша позировала напротив информационного стенда онлайн-платформы, которая направлена на защиту людей от насилия.

Под публикацией Ефросинина призналась, что большинство украинцев живут в абъюзивных отношениях:

«Сотни тысяч людей в Украине живут в абъюзивных отношениях : физическом, психологическом, сексуальном и экономическом.. и не осознают это!!

Миллионы людей не знают своих прав, чтобы защитить себя!

Наша онлайн платформа «Мені Здається» начала свою работу с просветительского формата. На ней в анонимном онлайн дневнике вы можете читать реальные истории реальных людей».

Поклонники поблагодарили Машу за то, что она небезразлична к жизни других людей, и осыпали ее приятными словами:

«Какая вы умничка!» «Какая Вы молодец 👏 я восхищаюсь Вами 😍». «Дякуємо Вам, Марія, за велику справу!!!» «Спасибо Машенька !!!👍👍👍»

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