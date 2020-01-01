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Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова сняла соблазнительное видео

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Певица Анастасия Кожевникова соблазнительно двигалась под музыку в стильном платье.
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова сняла соблазнительное видео
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова сняла соблазнительное видео
instagram.com/anastasiakozhevnikova

Бывшая участница популярного женского трио “ВИА Гра“, украинская певица Анастасия Кожевникова, которая недавно поделилась редким фото с мужем, порадовала подписчиков пикантным роликом.

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На своей странице в Инстаграм Анастасия опубликовала домашнее видео, где она ласкала себя на камеру и соблазнительно двигалась под трек Sabrina Claudio - “Truth Is“ в стильном черном платье с оголенной спиной и разрезом на ноге.

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Теги: Анастасия Кожевникова, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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