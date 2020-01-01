«Любовь творит чудеса»: Ксения Мишина восхитила нежным снимком с возлюбленным
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует со своим избранником Александром Эллертом. Пара сидит за обеденным столом и улыбается, глядя друг на друга. Видно, что влюбленные очень счастливы вместе.
Под публикацией Ксения написала об отношениях, что нужно стараться принимать партнера таким, какой он есть:
«Мы все даны друг другу для удивительного опыта и невероятных приключений❤️ всегда помните, что вселенная хочет для вас самого лучшего! И всегда стремитесь к ощущению тотального счастья в каждом моменте своей истории».
Поклонникам понравился милый снимок звездной пары, и они осыпали их приятными словами в комментариях:
«Будьте счастливы».
«Наши неистовые бусинки💚❤️😘».
«Любовь творит чудеса! Лучшие».
«Какие же вы классные».
«Прекрасные».
«Как же это мило».
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