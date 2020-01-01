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«Любовь творит чудеса»: Ксения Мишина восхитила нежным снимком с возлюбленным

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками нежным снимком.

Ксения Мишина восхитила нежным снимком с возлюбленным
Ксения Мишина восхитила нежным снимком с возлюбленным
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позирует со своим избранником Александром Эллертом. Пара сидит за обеденным столом и улыбается, глядя друг на друга. Видно, что влюбленные очень счастливы вместе.

Под публикацией Ксения написала об отношениях, что нужно стараться принимать партнера таким, какой он есть:

«Мы все даны друг другу для удивительного опыта и невероятных приключений❤️ всегда помните, что вселенная хочет для вас самого лучшего! И всегда стремитесь к ощущению тотального счастья в каждом моменте своей истории».

Поклонникам понравился милый снимок звездной пары, и они осыпали их приятными словами в комментариях:

«Будьте счастливы».

«Наши неистовые бусинки💚❤️😘».

«Любовь творит чудеса! Лучшие».

«Какие же вы классные».

«Прекрасные».

«Как же это мило».

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Источник: ivonа bigmir)net

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