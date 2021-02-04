Старшая дочь Поляковой сверкнула длинными ножками в мини-платье
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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньком зеленом платьице, которое подчеркивает ее тонкую талию и длинные ножки. Эффектный образ девушка дополнила лаковой кепи и ботинками на каблуках. Также не обошлась без фирменного макияжа Маши, со стрелками на глазах, и массивными серьгами.
Под публикацией Полякова поинтересовалась у фолловеров, с кем они будут праздновать День влюбленных:
«Есть ли у вас человек, с которым пойдёте на 14 февраля ✨✨».
Поклонники восхитились внешним видом Маши Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«О, какая красотка, вся в маму».
«Ого, талия тонкая на втором фото».
«Вау, какая красотка».
«Суперская».
«Фигураааа просто класс».
«Тебе очень идет этот образ и зеленый цвет».
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