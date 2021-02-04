Старшая дочь популярной исполнительницы Маша Полякова поделилась эффектными снимками.

Старшая дочь Поляковой сверкнула длинными ножками в мини-платье instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные фото. На кадрах знаменитость позирует в коротеньком зеленом платьице, которое подчеркивает ее тонкую талию и длинные ножки. Эффектный образ девушка дополнила лаковой кепи и ботинками на каблуках. Также не обошлась без фирменного макияжа Маши, со стрелками на глазах, и массивными серьгами.

Под публикацией Полякова поинтересовалась у фолловеров, с кем они будут праздновать День влюбленных:

«Есть ли у вас человек, с которым пойдёте на 14 февраля ✨✨».

Поклонники восхитились внешним видом Маши Поляковой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«О, какая красотка, вся в маму». «Ого, талия тонкая на втором фото». «Вау, какая красотка». «Суперская». «Фигураааа просто класс». «Тебе очень идет этот образ и зеленый цвет».

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