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Миша Романова засветила нижнее белье в кожаном плаще на голое тело

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Миша Романова засветила нижнее белье в кожаном плаще на голое тело
Миша Романова засветила нижнее белье в кожаном плаще на голое тело
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в красном кожаном плаще. Артистка позировала в дверях лифта, широко расставив ноги. Из-за откровенной позы стало видно, что под плащом больше нет одежды. Звезда сверкнула черным нижнем бельем, взбудоражив фантазию фанатов. Соблазнительный образ Романова дополнила босоножками на каблуках и аксессуарами.

Под публикацией Миша написала так:

«Сегодня была невероятная съёмка для @touch_magazine. Как вам образ?»

Поклонники восхитились сексуальностью Миши Романовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вам очень идёт с прямыми волосами».

«Красный цвет определённо Ваш. Очень красивая!»

«Миша красотка, одна единственная и неповторимая».

«Миша милая и нежная, как солнышко».

«Миша, вы огонь!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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