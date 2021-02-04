Миша Романова засветила нижнее белье в кожаном плаще на голое тело
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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость предстала в красном кожаном плаще. Артистка позировала в дверях лифта, широко расставив ноги. Из-за откровенной позы стало видно, что под плащом больше нет одежды. Звезда сверкнула черным нижнем бельем, взбудоражив фантазию фанатов. Соблазнительный образ Романова дополнила босоножками на каблуках и аксессуарами.
Под публикацией Миша написала так:
«Сегодня была невероятная съёмка для @touch_magazine. Как вам образ?»
Поклонники восхитились сексуальностью Миши Романовой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Вам очень идёт с прямыми волосами».
«Красный цвет определённо Ваш. Очень красивая!»
«Миша красотка, одна единственная и неповторимая».
«Миша милая и нежная, как солнышко».
«Миша, вы огонь!»
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