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«Маленькая копия»: Владимир Остапчук умилил фанатов видео с сыном

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с подписчиками милым видеороликом.

Владимир Остапчук умилил фанатов видео с сыном
Владимир Остапчук умилил фанатов видео с сыном
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал видео. На кадрах знаменитость запечатлен со своим сыном Эваном. Малыш сидит на руках у своего папы и передает привет всем фолловерам. Звездный папа со своим сыном показывают друг другу языки и весело проводят время.

Под публикацией Владимир написал так:

«Еван передає усім «прівєт»😂❤️.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук неоднократно говорил о том, что его бывшая супруга препятствует его общению с детьми, поэтому встречи с малышами для него не только редкость, но и двойная радость.

Поклонники умилились трогательным видео Остапчука со своим сыном, и осыпали артиста комплиментами в комментариях:

«Класний ангел)».

«Який красень».

«Класний малюк!😍»

«Такой сладкий мальчишка».

«Какой он милый».

«Маленькая копия папы».

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Источник: ivonа bigmir)net

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