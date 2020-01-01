«Маленькая копия»: Владимир Остапчук умилил фанатов видео с сыном
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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал видео. На кадрах знаменитость запечатлен со своим сыном Эваном. Малыш сидит на руках у своего папы и передает привет всем фолловерам. Звездный папа со своим сыном показывают друг другу языки и весело проводят время.
Под публикацией Владимир написал так:
«Еван передає усім «прівєт»😂❤️.
Стоит отметить, что Владимир Остапчук неоднократно говорил о том, что его бывшая супруга препятствует его общению с детьми, поэтому встречи с малышами для него не только редкость, но и двойная радость.
Поклонники умилились трогательным видео Остапчука со своим сыном, и осыпали артиста комплиментами в комментариях:
«Класний ангел)».
«Який красень».
«Класний малюк!😍»
«Такой сладкий мальчишка».
«Какой он милый».
«Маленькая копия папы».
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