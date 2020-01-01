«Маленькая копия»: Владимир Остапчук умилил фанатов видео с сыном

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился с подписчиками милым видеороликом.

Владимир Остапчук умилил фанатов видео с сыном instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал видео. На кадрах знаменитость запечатлен со своим сыном Эваном. Малыш сидит на руках у своего папы и передает привет всем фолловерам. Звездный папа со своим сыном показывают друг другу языки и весело проводят время.

Под публикацией Владимир написал так:

«Еван передає усім «прівєт»😂❤️.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук неоднократно говорил о том, что его бывшая супруга препятствует его общению с детьми, поэтому встречи с малышами для него не только редкость, но и двойная радость.

Поклонники умилились трогательным видео Остапчука со своим сыном, и осыпали артиста комплиментами в комментариях:

«Класний ангел)». «Який красень». «Класний малюк!😍» «Такой сладкий мальчишка». «Какой он милый». «Маленькая копия папы».

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