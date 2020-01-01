Эпатажная MARUV показала, как веселится с покорными подружками
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Популярная исполнительница MARUV на своей странице в Инстаграм опубликовала провокационное видео. На кадрах знаменитость запечатлена в обтягивающем латексном костюме красного цвета с глубоким декольте, который подчеркнул ее прелести. Эффектный наряд декорирован множеством ремешков и колец, которые сделали облик более агрессивным. MARUV надела красные колготки и такого же цвета сапоги на высоких каблуках, и оседлала двоих «подружек», которые стояли перед ней на коленях.
Артистка гладила девушек в костюмах с ушками по спине, извивалась над ними, пока покорные подружки подпевали слова песни, поднимая головы и опуская их обратно.
Поклонникам понравилось небольшое сексуальное представление MARUV, и они осыпали ее комплиментами:
«Аня, ты бомба».
«Вы, трек, костюмы, движения... Кайф!»
«Свободу кошечкам!!!»
«Ты самая главная богиня среди богинь».
«Всё жарче и жарче, девчонки».
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