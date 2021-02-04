"Чуда не случилось": Джамала призналась, на сколько похудела во время диеты

Певица Джамала хочет сбросить 10 килограмм, которые набрала после вторых родов.

В прошлом месяце победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская певица Джамала призналась подписчикам, что мечтает похудеть на 10 килограмм. Для этого звезда обратилась к диетологу, который разработал для артистки специальную программу питания.

Читай также: 19-летняя внучка Ротару засветила стройную фигуру в черном боди

А на днях Джамала решила поделиться в Инстаграм первыми результатами трех недель на диете. По словам звезды, недавно у нее был очень грустный день из-за того, что на одной из примерок новых нарядов она снова не влезла в одежду размера XXS.

“Зізнаюся, вчора мені було страшенно сумно 😭 У мене був день примірок перед фотосесією, звичайно, я мріяла влізти в усе модельне і бажано XXS. Але ні, диво не трапилося!“, - написала Джамала.

Артистка рассекретила, что сбросила только 800 грамм. Однако, уменьшилась в объемах. Знаменитость заявила, что не собирается переходить на более жосткую диету.

“Хоча результати аналізів говорять, що я значно зменшилася в обсягах, зменшилася кількість жирової маси, ваги показали, що я скинула всього 800 грам 😭 Так, розумію, що напевно не таких результатів ви чекали. Але я не збираюся ставити експерименти над своїм організмом, моя дієта не називається “яблучко в день - і ти худенька“. Це нові правила харчування, за якими я погодилася жити, згідно з приписами дієтолога і на підставі моїх аналізів, враховуючи реалії мами семимісячної дитини - ГВ, наявність пролактину, недостачу сну“, - поделилась певица.

Читай также: Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластике

В конце честного поста 37-летняя Джамала добавила, что многие показатели в анализах улучшились, и теперь ее метаболический возраст - 31 год. Также звезда рассказала, что на этой недели попробует систему питания лимфодренаж.

“Сьогодні я дуже навіть натхненна, тому що найцікавіше чекало мене в кінці розбору моїх результатів. Всі показники покращилися: холестерин, вміст вітаміну D і т.і. Вишенька на торті: мій метаболічний вік - 31 рік! 🔥 Ми йдемо, звичайно, до заповітних 17-ти 😂 І все реально за рахунок стабілізації всіх показників в організмі. До речі, на цьому тижні мене чекають два нововведення: система харчування лімфодренаж і день без вечері. Всім, хто зі мною, спасибі! ❤️ Всім, хто очікував більшого, вибачте 😞 А я щаслива, що можу пишатися своїми новими результатами і продовжувати шлях до заповітної десяточки!“, - подытожила первые результаты похудения Джамала.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.