В одной рубашке: Ани Лорак поразила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в удлиненной рубашке темно-синего цвета. Соблазнительный наряд оголил стройные ножки артистки, а сдержанный макияж и высокий пучок на голове стали отличным дополнением к образу.
Под публикацией Ани Лорак призналась, что совсем скоро порадует фанатов новыми творческими успехами:
«Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера невероятно душевной песни❣️
Готовьтесь, будет 💣».
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Самая сексуальная женщина».
«Безумная красотка».
«Такая красивая».
«Как вы хорошо выглядите, Каролина».
«Каролина, вы истинная красавица, само очарование».
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