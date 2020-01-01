В одной рубашке: Ани Лорак поразила своим внешним видом

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Ани Лорак поразила своим внешним видом instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в удлиненной рубашке темно-синего цвета. Соблазнительный наряд оголил стройные ножки артистки, а сдержанный макияж и высокий пучок на голове стали отличным дополнением к образу.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что совсем скоро порадует фанатов новыми творческими успехами:

«Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера невероятно душевной песни❣️

Готовьтесь, будет 💣».

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Самая сексуальная женщина». «Безумная красотка». «Такая красивая». «Как вы хорошо выглядите, Каролина». «Каролина, вы истинная красавица, само очарование».

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