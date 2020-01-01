«Красивая женщина»: Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками коротким видеороликом.

Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость позирует возле окна, искренне улыбаясь в камеру. Нежный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Настя призвала фолловеров быть доброжелательными, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону:

«Наш мир становится таким, каким мы хотим его видеть.

Давайте смотреть на него с любовью».

Поклонники восхитились красотой Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Класс❤️❤️». «Зайка такая». «Какая же вы красивая женщина. И очень мотивируете». «Настя, вы прекрасная». «Умница и красавица». «Просто нежность». «Ну очень мило».

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