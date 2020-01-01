«Красивая женщина»: Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость позирует возле окна, искренне улыбаясь в камеру. Нежный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Настя призвала фолловеров быть доброжелательными, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону:
«Наш мир становится таким, каким мы хотим его видеть.
Давайте смотреть на него с любовью».
Поклонники восхитились красотой Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Класс❤️❤️».
«Зайка такая».
«Какая же вы красивая женщина. И очень мотивируете».
«Настя, вы прекрасная».
«Умница и красавица».
«Просто нежность».
«Ну очень мило».
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