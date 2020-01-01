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«Красивая женщина»: Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками коротким видеороликом.

Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой
Настя Каменских очаровала фанатов своей улыбкой
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость позирует возле окна, искренне улыбаясь в камеру. Нежный образ артистка дополнила распущенными кудрявыми волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Настя призвала фолловеров быть доброжелательными, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону:

«Наш мир становится таким, каким мы хотим его видеть.
Давайте смотреть на него с любовью».

Поклонники восхитились красотой Каменских, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Класс❤️❤️».

«Зайка такая».

«Какая же вы красивая женщина. И очень мотивируете».

«Настя, вы прекрасная».

«Умница и красавица».

«Просто нежность».

«Ну очень мило».

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Источник: ivonа bigmir)net

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