«Королева ночи»: Оля Полякова показала, как отпраздновала свой День рождения
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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с вечеринки. На черно-белых кадрах знаменитость показала, как она со своими звездными подругами веселилась на празднике. Как оказалось, друзья артистки устроили для нее секретный День рождения, чтобы поздравить коллегу по шоу-бизнесу с 37-летием. Певицу пригласили выступить на Дне рождении, однако, когда она приехала, то поняла, что попала на собственный.
На кадрах звезда и ее гости зажигают на танцполе, не стесняясь камер. Среди присутствующих были Екатерина Кухар, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Даша Астафьева и другие.
Поклонникам понравились неподдельные эмоции на снимках, и они осыпали Полякову комплиментами в комментариях:
«Королева ночи🔥🔥🔥».
«Такие вау 🔥❤️».
«Богиня!»
«Ух ты, какие прикольные».
«Вот это девчонки!»
«Видно, что круто погуляли».
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