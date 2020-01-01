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«Королева ночи»: Оля Полякова показала, как отпраздновала свой День рождения

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Полякова показала, как отпраздновала свой День рождения
Оля Полякова показала, как отпраздновала свой День рождения
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с вечеринки. На черно-белых кадрах знаменитость показала, как она со своими звездными подругами веселилась на празднике. Как оказалось, друзья артистки устроили для нее секретный День рождения, чтобы поздравить коллегу по шоу-бизнесу с 37-летием. Певицу пригласили выступить на Дне рождении, однако, когда она приехала, то поняла, что попала на собственный.

На кадрах звезда и ее гости зажигают на танцполе, не стесняясь камер. Среди присутствующих были Екатерина Кухар, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Даша Астафьева и другие.

Поклонникам понравились неподдельные эмоции на снимках, и они осыпали Полякову комплиментами в комментариях:

«Королева ночи🔥🔥🔥».

«Такие вау 🔥❤️».

«Богиня!»

«Ух ты, какие прикольные».

«Вот это девчонки!»

«Видно, что круто погуляли».

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Источник: ivonа bigmir)net

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