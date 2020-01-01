«Королева ночи»: Оля Полякова показала, как отпраздновала свой День рождения

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Полякова показала, как отпраздновала свой День рождения instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с вечеринки. На черно-белых кадрах знаменитость показала, как она со своими звездными подругами веселилась на празднике. Как оказалось, друзья артистки устроили для нее секретный День рождения, чтобы поздравить коллегу по шоу-бизнесу с 37-летием. Певицу пригласили выступить на Дне рождении, однако, когда она приехала, то поняла, что попала на собственный.

На кадрах звезда и ее гости зажигают на танцполе, не стесняясь камер. Среди присутствующих были Екатерина Кухар, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Даша Астафьева и другие.

Поклонникам понравились неподдельные эмоции на снимках, и они осыпали Полякову комплиментами в комментариях:

«Королева ночи🔥🔥🔥». «Такие вау 🔥❤️». «Богиня!» «Ух ты, какие прикольные». «Вот это девчонки!» «Видно, что круто погуляли».

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