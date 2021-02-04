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Регина Тодоренко похвасталась спортивной фигурой в купальнике

Комментариев: 4
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко похвасталась спортивной фигурой в купальнике
Регина Тодоренко похвасталась спортивной фигурой в купальнике
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость бежит по побережью океана со своим мужем, держась за руки. Артистка надела раздельный купальник, который оголил ее спортивное тело, в то время как звездный супруг предстал в шортах, обнажив свой торс. Влюбленные выглядят очень счастливо.

Под публикацией Регина призналась, что во время отдыха набрала 4 кг:

«Вот даже не жалею о том, что за 4 дня отдыха из этой прекрасной гостиницы я привезла с собой перевес около 4кг🙈! Жаль, что так все быстро закончилось 😔. Но теперь у нас есть стимул работать ещё качественнее!»

Поклонники восхитились семейным снимком, и осыпали пару приятными словами в комментариях:

«Какая вы красивая пара!!! Регина молодец! Выглядит супер!»

«Вы супер!👍»

«Красивая пара».

«Какая классная фотка!»

«Кайфовые!»

«Какие хорошие!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.02.2021, 08:31
Оценка:  0
гость
Ещё раз посмотрел - фу бля.
гость  (аноним)  04.02.2021, 08:30
Оценка:  0
гость
Какая это спортивная. Закрученная как спираль, напоминает таз после повреждений. Комментировать фигуры надо оставить это дело профессионалам.
гость  (аноним)  04.02.2021, 08:17
Оценка:  0
гость
Аффтар доскодрочер снова за своё. Опять эти бухенвальдские крепыши. Бля, чё тёлок больше нет,кроме плоскодонок Тодоренко и Никитюк? Ну пиздeц
гость  (аноним)  04.02.2021, 08:15
Оценка:  0
гость
Дистрофаны.
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