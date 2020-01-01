42-летняя ведущая Василиса Флорова показала соблазнительные кадры в образе Микки Мауса.

Известная украинская ведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, решила разрушить стереотипы с помощью новой фотосессии. Так, на своей странице в Инстаграм Василиса заявила, что не понимает, почему беременные должны сниматься только в нежных образах.

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42-летняя звезда запостила три новых снимка, где запечатлена с ушками Микки Мауса. На первых двух кадрах телезвезда позировала перед камерой в обтягивающем черном платье с разрезом на ноге. А на еще одном снимке Флорова предстала в латексном наряде с оголенным животиком и грудью.

“А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?“, - написала ведущая.

Беременная Василиса Флорова оголилась в новой фотосессии instagram.com/vasyafrolova

Беременная Василиса Флорова оголилась в новой фотосессии instagram.com/vasyafrolova

Беременная Василиса Флорова оголилась в новой фотосессии instagram.com/vasyafrolova

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