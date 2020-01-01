Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович, поделилась с поклонниками радостной новостью. 2 февраля ее младшая дочь Ошин отметила первый день рождения.
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На своей странице в Инстаграм звездная мамочка опубликовала подборку ярких праздничных кадров. На свежих фото именинница сидела на стульчике в светлом платье и с бантиком на голове. На столе перед годовалой Ошин стоял красивый торт, украшенный ягодами. Рядом с малышкой запечатлены ее старшие сестренки: 13-летняя Эвер и 5-летняя Дэшилл.
“Празднование первого дня рождения Ошин! Наша маленькая бабочка нарядилась, и моя подруга приготовила для нее потрясающий торт. Я решила отказаться от полностью “сахарной“ версии, хотела чего-то более здорового и домашнего. Удивительно, но Ошин решила быть такой порядочной барышней и вообще не разбивать торт. Она почти не прикоснулась к нему. Может, стоило пойти за сахарной версией😑🤦🏻♀️😂“, - написала Милла.
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