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Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери

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45-летняя голливудская звезда Милла Йовович поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения дочери Ошин.
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
instagram.com/millajovovich

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович, поделилась с поклонниками радостной новостью. 2 февраля ее младшая дочь Ошин отметила первый день рождения.

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На своей странице в Инстаграм звездная мамочка опубликовала подборку ярких праздничных кадров. На свежих фото именинница сидела на стульчике в светлом платье и с бантиком на голове. На столе перед годовалой Ошин стоял красивый торт, украшенный ягодами. Рядом с малышкой запечатлены ее старшие сестренки: 13-летняя Эвер и 5-летняя Дэшилл.

“Празднование первого дня рождения Ошин! Наша маленькая бабочка нарядилась, и моя подруга приготовила для нее потрясающий торт. Я решила отказаться от полностью “сахарной“ версии, хотела чего-то более здорового и домашнего. Удивительно, но Ошин решила быть такой порядочной барышней и вообще не разбивать торт. Она почти не прикоснулась к нему. Может, стоило пойти за сахарной версией😑🤦🏻‍♀️😂“, - написала Милла.

Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
instagram.com/millajovovich
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
instagram.com/millajovovich
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
instagram.com/millajovovich
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
Милла Йовович показала, як отметила первый день рождения младшей дочери
instagram.com/millajovovich

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Теги: Милла Йовович
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Источник: ivonа bigmir)net

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