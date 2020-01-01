Похудевшая Ребел Уилсон разорвала отношения с богатым бойфрендом
Звезда фильма “Отпетые мошенницы“, австралийская актриса Ребел Уилсон, которая за год похудела на 20 килограмм, спровоцировала слухи о расставании с богатым бойфрендом.
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Впервые 40-летняя знаменитость вышла в свет с 29-летним миллионером Джейкобом Бушем в сентябре 2020 года. И только спустя два месяца Ребел официально подтвердила роман и призналась, что встречается с Бушем около года.
А на днях Уилсон опубликовала новое фото, где засветила похудевшую фигуру в джинсовом сарафане и желтой кофточке. В описании к свежему снимку актриса намекнула фанам, что она снова одинокая.
“Многое в моих мыслях... ахххххх... Одинокая девушка направляется на Суперкубок!“, - написала Ребел.
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