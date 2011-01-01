Украинская певица Мика Ньютон рассказала, как у нее диагностировали рак.

"Первая операция была в Украине": Мика Ньютон рассказала о борьбе с онкологией instagram.com/mikanewton

В январе украинская певица, участница “Евровидения 2011“, Мика Ньютон приняла решение детально рассказать своим фанам о ее борьбе с онкологическим заболеванием. В 2019 году звезда перенесла несколько операций из-за рака яичников первой степени.

На своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка показала фото на больничной койке и призналась, какие у нее были симптомы заболевания. По словам Мики, ее каждый день мучило вздутие живота.

Читай также: Младшая из сестер Кардашьян засветила растяжки в бикини

А 3 февраля Ньютон стала приглашенной гостей программы “Сніданок з 1+1“, где рассказала, как у нее диагностировали рак. Как пишет ТСН, Мика, которая сейчас живет с мужем в США, узнала о онкологическом заболевании во время визита в Украину.

Мика Ньютон рассказала о борьбе с онкологией instagram.com/mikanewton

“Приехала в Украину, пошла к врачу-гинекологу. Она говорит: “У тебя анализы прекрасные“. У меня и гормоны были в порядке, и кровь, и витамин D. Все было идеально. И она мне делает УЗИ и говорит: “У тебя киста. Как ты ее не чувствуешь?“, - вспомнила певица.

Знаменитость добавила, что лечилась в Америке, однако первую операцию ей сделали на родине.

“Моя первая операция была в Украине, очень качественно сделана. У нас есть специалисты, нашим врачам просто не хватает финансирования, приборов. Это все деньги и наши врачи просто выживают“, - сказала Ньютон.

Артистка рассекретила, что большую часть лечения в США покрыла ее страховка. Мика добавила, что мечтает открыть в Украине фонд, который будет помогать людям бороться с онкологией.

“Страхование начинается от 250 долларов. Когда меня диагностировали, я поняла, что я не знаю что меня ждет, сколько операций. Моя страховка была 770 долларов в месяц“, - поделилась Ньютон.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.