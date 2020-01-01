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Даша Астафьева оголила спину и вызвала настоящий фурор

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками чувственными снимками.

Даша Астафьева оголила спину и вызвала настоящий фурор
Даша Астафьева оголила спину и вызвала настоящий фурор
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном длинном платье, которое оголяет ее изящную спину. Соблазнительный образ артистка дополнила кудрявыми распущенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Даша написала о влюбленных женщинах, которые становятся гораздо привлекательнее, когда испытывают любовь:

«Жінки - найдивовижніші та найбільш хвилюючі істоти в цьому світі. Я ніколи не втомлююся милуватись ними: як вони ходять, як напів лежать, або як поправляють зачіску обома руками. Справжня втіха спостерігати за жінкою, коли вона закохана. Її обличчя стає променисте і сяє, усі лінії тіла якось згладжуються і «звучать» по-новому».

Поклонники восхитились красотой Астафьевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неймовірна✨».

«Прическа класс👍🔥».

«Образ, фото, украинский язык - услада для глаз ❤️❤️❤️».

«Прекрасная женщина».

«Ты очень красивая».

«Удивительная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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