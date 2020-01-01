Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками чувственными снимками.

Даша Астафьева оголила спину и вызвала настоящий фурор instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном длинном платье, которое оголяет ее изящную спину. Соблазнительный образ артистка дополнила кудрявыми распущенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Даша написала о влюбленных женщинах, которые становятся гораздо привлекательнее, когда испытывают любовь:

«Жінки - найдивовижніші та найбільш хвилюючі істоти в цьому світі. Я ніколи не втомлююся милуватись ними: як вони ходять, як напів лежать, або як поправляють зачіску обома руками. Справжня втіха спостерігати за жінкою, коли вона закохана. Її обличчя стає променисте і сяє, усі лінії тіла якось згладжуються і «звучать» по-новому».

Поклонники восхитились красотой Астафьевой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неймовірна✨». «Прическа класс👍🔥». «Образ, фото, украинский язык - услада для глаз ❤️❤️❤️». «Прекрасная женщина». «Ты очень красивая». «Удивительная».

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