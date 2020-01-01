Такая нежная: жена Монатика показала свою фигуру в купальнике

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Жена Монатика показала свою фигуру в купальнике instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость предстала в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы, выделив длинные ножки. Пляжный образ Ирина дополнила солнцезащитными очками и высоким пучком на голове. Монатик решила запечатлеть себя во время прогулки по мальдивскому пляжу.

Под публикацией Ирина призналась, что старается абстрагироваться от холодов и представлять океанских бриз, вспоминая отдых:

«Выходя на улицу в февральский, морозный день представляю, что вместо снега песок и солнце светит ярко и все цветет вокруг🍀🌴🌳☀️ Мне так легче 😁❄️Весна все ближе🌸🌍».

Поклонники восхитились внешним видом Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень красиво🙏🏻». «Так легко и нежно 😍♥️». «Красивая!»

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