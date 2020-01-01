Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Такая нежная: жена Монатика показала свою фигуру в купальнике

Комментариев: 0
Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Жена Монатика показала свою фигуру в купальнике
Жена Монатика показала свою фигуру в купальнике
instagram.com/irinamonatik

Читай также: Лилия Ребрик продемонстрировала свою гибкость на берегу океана

Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный снимок. На кадре знаменитость предстала в черном слитном купальнике, который подчеркнул ее аппетитные формы, выделив длинные ножки. Пляжный образ Ирина дополнила солнцезащитными очками и высоким пучком на голове. Монатик решила запечатлеть себя во время прогулки по мальдивскому пляжу.

Под публикацией Ирина призналась, что старается абстрагироваться от холодов и представлять океанских бриз, вспоминая отдых:

«Выходя на улицу в февральский, морозный день представляю, что вместо снега песок и солнце светит ярко и все цветет вокруг🍀🌴🌳☀️ Мне так легче 😁❄️Весна все ближе🌸🌍».

Поклонники восхитились внешним видом Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Очень красиво🙏🏻».

«Так легко и нежно 😍♥️».

«Красивая!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Монатик, Ирина Монатик 2020, Ирина Монатик жена Монатика, Ирина Монатик фото, Ирина Монатик инстаграм, Ирина Монатик новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь