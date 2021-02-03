«Шалунишка»: Эктора Хименеса-Браво раскритиковали за откровенные танцы

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками видео.

Эктора Хименеса-Браво раскритиковали за откровенные танцы instagram.com/hectorjimenezbravo

Читай также: «Все летит к чертям»: Злата Огневич рассказала о своей внутренней силе

Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал подборку видеороликов. На кадрах знаменитость сексуально двигается под зажигательную песню. На втором ролике мужчина потряс ягодицами перед камерой прямо на рабочем месте. А на третьем видео Эктор веселился вместе со своей собачкой, показывая язык.

Под публикацией Хименес-Браво признался, что танцами поднимает себе настроение:

«Танці - класний спосіб підняти собі настрій 🕺🏻

Тому я танцюю завжди і усюди: вдома, на роботі, в машині, навіть в душі 🚿».

Не всем поклонникам понравились танцы Эктора, поэтому некоторые фанаты выразили свое негодование в комментариях:

«Эктор уже не тот». «Вы серьезно? Я думаю, что это не очень весело». «Фу, гадость!» «Ну как-то не вау». «Что с тобой, Эктор?» «Ого, какой шалунишка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.