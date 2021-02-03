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«Шалунишка»: Эктора Хименеса-Браво раскритиковали за откровенные танцы

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Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками видео.

Эктора Хименеса-Браво раскритиковали за откровенные танцы
Эктора Хименеса-Браво раскритиковали за откровенные танцы
instagram.com/hectorjimenezbravo

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Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал подборку видеороликов. На кадрах знаменитость сексуально двигается под зажигательную песню. На втором ролике мужчина потряс ягодицами перед камерой прямо на рабочем месте. А на третьем видео Эктор веселился вместе со своей собачкой, показывая язык.

Под публикацией Хименес-Браво признался, что танцами поднимает себе настроение:

«Танці - класний спосіб підняти собі настрій 🕺🏻
Тому я танцюю завжди і усюди: вдома, на роботі, в машині, навіть в душі 🚿».

Не всем поклонникам понравились танцы Эктора, поэтому некоторые фанаты выразили свое негодование в комментариях:

«Эктор уже не тот».

«Вы серьезно? Я думаю, что это не очень весело».

«Фу, гадость!»

«Ну как-то не вау».

«Что с тобой, Эктор?»

«Ого, какой шалунишка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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