В чулках и мини-платье: Соня Плакидюк сверкнула аппетитными формами

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Соня Плакидюк сверкнула аппетитными формами instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость позирует, лежа в красном коротеньком платье, которое оголяет зону декольте и сочные ножки в чулках. Соблазнительный образ девушка дополнила ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией Соня призналась, что в таком состоянии, как на фото, вернулась с вечеринки в честь Дня рождения Оли Поляковой:

«Это я лежу после вчерашней вечеринки-сюрприза для @polyakovamusic (смотрите наши зажигательные сториз)👯‍♀️❤️ и пытаюсь понять, от чего крепатура😅».

Поклонникам понравился эффектный образ Плакидюк, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Леди в красном». «Красотка😍». «Крутая 🔥🔥🔥». «Бомба, пушка, ракета!!!!» «Хорошенькая».

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