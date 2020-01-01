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Пэрис Хилтон подразнила фанов пикантным фото в бикини

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39-летняя светская львица Пэрис Хилтон снялась в оригинальном бикини.
Пэрис Хилтон подразнила фанов пикантным фото в бикини
Пэрис Хилтон подразнила фанов пикантным фото в бикини
instagram.com/parishilton

Популярная американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон, которая готовится впервые стать мамой с помощью ЭКО, взбудоражила Сеть новым сексуальным фото.

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На своей странице в Инстаграм 39-летняя звезда обнародовала снимок, где она запечатлена обнаженной на полу среди лепестков алых роз. Пэрис позировала в оригинальном бикини красного цвета в виде цветов и прозрачных колготках.  Свой горячий лук знаменитость дополнила ярко-красной помадой и темными тенями.

“Привет, февраль 💋 Месяц любви 🥰“, - подписала пикантный кадр Хилтон.

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Теги: Пэрис Хилтон
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Источник: ivonа bigmir)net

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