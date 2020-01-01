Британская певица Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками пикантными снимками.

46-летняя Виктория Бекхэм засветила идеальную фигуру в мини-платье instagram.com/victoriabeckham

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Популярная исполнительница Виктория Бекхэм на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость предстала в черном коротеньком платье, которое оголило ее стройные ножки. Силуэтный наряд подчеркнул ее изящную фигуру, а туфли на каблуках стали отличным дополнением к образу. Также Виктория не обошлась без выразительного макияжа с акцентом на губах.

Преданные фанаты признались, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет. Многомиллионная аудитория активно следит за жизнью Бекхэм, комментируя каждую публикацию.

На этот раз поклонники так же не смогли пройти мимо, осыпав Викторию Бекхэм приятными комплиментами:

«Как ей удается так хорошо выглядеть?» «Как всегда красивая». «Фантастическая». «Невероятная». «Королева!» «Сногсшибательная Виктория».

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