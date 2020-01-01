Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками впечатляющим видео.

Лилия Ребрик продемонстрировала свою гибкость на берегу океана instagram.com/liliia.rebrik

Читай также: Слава Каминская впечатлила откровенными позами в купальнике

Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в летнем сарафане, который надела сверху на купальник. Артистка распустила влажные волосы, и продемонстрировала свою растяжку на берегу океана.

Под публикацией Лилия призналась, что это видео было снято еще год назад, а сейчас звезда только мечтает об отдыхе:

«Рівно рік тому , саме в цей час ми з @andrii_dykyi були у найкращій у нашому житті відпустці! Щоправда, не коло моря, а коло - океану, але було так добре! Хоча насправді розумієш - НАСКІЛЬКИ добре було вже після того, як повернувся: коли згадуєш і гортаєш світлини! Давайте сьогодні перед сном всі закриємо очі і почнемо візуалізувати свої мрії, уявляти де б нам хотілося бути! Хай мрії у нас у всіх здійсняться!»

Поклонники восхитились пластичностью Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Лилия очаровательная 😍♥️». «Красотка». «Какая вы позитивная!» «Я всегда восхищаюсь это женщиной, она несет радость и счастье». «Очень красиво танцуешь». «Вы красотка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.