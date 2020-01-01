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Лилия Ребрик продемонстрировала свою гибкость на берегу океана

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками впечатляющим видео.

Лилия Ребрик продемонстрировала свою гибкость на берегу океана
Лилия Ребрик продемонстрировала свою гибкость на берегу океана
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала архивный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в летнем сарафане, который надела сверху на купальник. Артистка распустила влажные волосы, и продемонстрировала свою растяжку на берегу океана.

Под публикацией Лилия призналась, что это видео было снято еще год назад, а сейчас звезда только мечтает об отдыхе:

«Рівно рік тому , саме в цей час ми з @andrii_dykyi були у найкращій у нашому житті відпустці! Щоправда, не коло моря, а коло - океану, але було так добре! Хоча насправді розумієш - НАСКІЛЬКИ добре було вже після того, як повернувся: коли згадуєш і гортаєш світлини! Давайте сьогодні перед сном всі закриємо очі і почнемо візуалізувати свої мрії, уявляти де б нам хотілося бути! Хай мрії у нас у всіх здійсняться!»

Поклонники восхитились пластичностью Ребрик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Лилия очаровательная 😍♥️».

«Красотка».

«Какая вы позитивная!»

«Я всегда восхищаюсь это женщиной, она несет радость и счастье».

«Очень красиво танцуешь».

«Вы красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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