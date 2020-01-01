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Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике

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Рэп-звезда Alyona Alyona поделилась новым кадром с отдыха в Египте.
Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике
Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая ранее пообещала себе и фанам, что до следующего дня рождения, 14 июня, похудеет на 29 килограмм, поделилась редкой фотографией.

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Так, в аккаунте звезды в Инстаграм в разделе Сторис появился кадр, где певица запечатлена в сдельном купальнике черного цвета. Alyona Alyona сделала селфи на фоне моря. Судя по предыдущим сторис, девушка отдыхает в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

“Счастливая Алена. Точка“, - подписала снимок исполнительница.

Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике
Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике
скриншот

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: ivonа bigmir)net

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