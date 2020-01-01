Рэп-звезда Alyona Alyona поделилась новым кадром с отдыха в Египте.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая ранее пообещала себе и фанам, что до следующего дня рождения, 14 июня, похудеет на 29 килограмм, поделилась редкой фотографией.

Читай также: Джамала показала, чем завтракает во время диеты

Так, в аккаунте звезды в Инстаграм в разделе Сторис появился кадр, где певица запечатлена в сдельном купальнике черного цвета. Alyona Alyona сделала селфи на фоне моря. Судя по предыдущим сторис, девушка отдыхает в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

“Счастливая Алена. Точка“, - подписала снимок исполнительница.

Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.