Alyona Alyona показала редкое селфи в купальнике
Рэп-звезда Alyona Alyona поделилась новым кадром с отдыха в Египте.
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая ранее пообещала себе и фанам, что до следующего дня рождения, 14 июня, похудеет на 29 килограмм, поделилась редкой фотографией.
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Так, в аккаунте звезды в Инстаграм в разделе Сторис появился кадр, где певица запечатлена в сдельном купальнике черного цвета. Alyona Alyona сделала селфи на фоне моря. Судя по предыдущим сторис, девушка отдыхает в египетском городе Шарм-эш-Шейх.
“Счастливая Алена. Точка“, - подписала снимок исполнительница.
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