«Все летит к чертям»: Злата Огневич рассказала о своей внутренней силе

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками ценным советом.

Злата Огневич рассказала о своей внутренней силе instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в голубом платье, накинутой на плечо джинсовой куртке и шляпе в тон. Стильный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах, сдержанным макияжем и искренней улыбкой.

Под публикацией Злата написала о совей внутренней силе, которая ей помогает добиваться желаемого несмотря на трудности:

«Тот, кто меня знает ближе, много раз видел проявление моей внутренней силы.

Сила- это когда ты знаешь, что всё реально и лишь твои решения//действия дают ТЕБЕ потрясающие возможности. Сила- это умение находить нужные слова для себя и других, когда кажется, что всё летит к чертям! И, наконец, самое ВАЖНОЕ. Сила- это когда ты- настоящий и тебе, настоящему, плевать на то, что другие скажут».

Поклонники восхитились не только внешним видом, но и мудростью Златы Огневич, рассыпавшись в комплиментах:

«Какая ты красивая ❤️❤️». «Ты стала заметно счастливее и веселее». «Очень красивая». «Вы как всегда, просто неотразима». «Шикарная мадам».

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