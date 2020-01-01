«Невероятно красивая»: бывшая жена Потапа взорвала Сеть стильным образом

Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, поделилась с подписчиками снимками с отдыха.

Бывшая жена Потапа взорвала Сеть стильным образом instagram.com/gorovaya_irina

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Известный продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черной кофточке с разрезами и длинной юбке на фоне небоскребов в Дубае. Сдержанный образ звезда разбавила ярким акцентом – красными ботинками. Волосы Ирина собрала в низких пучок, сделала выразительный макияж и дополнила облик массивными аксессуарами.

Под публикацией Горовая написала так:

«Каждый раз, когда мы осмеливаемся взглянуть страху в лицо, мы обретаем силу».

Поклонники восхитились внешним видом Ирины, и рассыпались в комплиментах:

«Шикарна💣». «Как красиво!🔥» «Ого🔥🔥🔥». «Неуловимая». «Невероятно красивая🔥». «Крутая». «Красивая очень».

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