«Невероятно красивая»: бывшая жена Потапа взорвала Сеть стильным образом
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Известный продюсер Ирина Горовая на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует в черной кофточке с разрезами и длинной юбке на фоне небоскребов в Дубае. Сдержанный образ звезда разбавила ярким акцентом – красными ботинками. Волосы Ирина собрала в низких пучок, сделала выразительный макияж и дополнила облик массивными аксессуарами.
Под публикацией Горовая написала так:
«Каждый раз, когда мы осмеливаемся взглянуть страху в лицо, мы обретаем силу».
Поклонники восхитились внешним видом Ирины, и рассыпались в комплиментах:
«Шикарна💣».
«Как красиво!🔥»
«Ого🔥🔥🔥».
«Неуловимая».
«Невероятно красивая🔥».
«Крутая».
«Красивая очень».
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