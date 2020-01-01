Мишель Андраде развеселила фанатов попыткой выговорить сложное слово
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Популярная исполнительница Мишель Андраде обрадовала фанатов новостью о том, что станет ведущей шоу «Орел и решка». На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала смешное видео из закулисья съемок. На кадрах артистка находится в студии звукозаписи, где озвучивает программу со своим участием. C первой попытки у девушки не получается произнести сложное слово, но она пытается снова и снова.
Под публикацией Мишель призналась, что новый сезон «Орел и решка» будет очень веселым:
«Пра пра прабабушкинские! ОХ! Будет весело😂! Орёл и решка!»
Поклонники поблагодарили Андраде за хорошее настроение, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«😂 Молодеееец!!)))»
«Мишелька, у тебя круто выходит, а главное четко».
«Язык покинул чат».
«Истерика 😂😂😂».
«Так интересно наблюдать за какими-то отрывками, связанными с программой».
«Ты смогла! Я тобой горжусь».
«Хорошая дикция и замечательный голос. У тебя все получится».
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