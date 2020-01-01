Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Мишель Андраде развеселила фанатов попыткой выговорить сложное слово instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде обрадовала фанатов новостью о том, что станет ведущей шоу «Орел и решка». На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала смешное видео из закулисья съемок. На кадрах артистка находится в студии звукозаписи, где озвучивает программу со своим участием. C первой попытки у девушки не получается произнести сложное слово, но она пытается снова и снова.

Под публикацией Мишель призналась, что новый сезон «Орел и решка» будет очень веселым:

«Пра пра прабабушкинские! ОХ! Будет весело😂! Орёл и решка!»

Поклонники поблагодарили Андраде за хорошее настроение, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«😂 Молодеееец!!)))» «Мишелька, у тебя круто выходит, а главное четко». «Язык покинул чат». «Истерика 😂😂😂». «Так интересно наблюдать за какими-то отрывками, связанными с программой». «Ты смогла! Я тобой горжусь». «Хорошая дикция и замечательный голос. У тебя все получится».

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