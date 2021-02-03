«Как в детстве»: Катя Осадчая показала, как резвится в снегу
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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с прогулки. На кадре знаменитость запечатлена в куртке, расклешенных штанах и кроссовках. Стильный образ Катя дополнила белой шапкой и длинным шарфом. Осадчая выглядит очень счастливо, бегая по заснеженной улице и валяясь в снегу.
Под публикацией Катя призналась, что любит зиму:
«Зимові радощі! Коли сніг пробирається під штані, коли щоки червоні від морозу, коли перехоплює подих від спуску з гірки, а ще - ковзани, сніжки і снігова баба або bonhomme de neige 😅».
Поклонникам понравились жизнерадостные снимки Осадчей, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Класс🔥🔥🔥».
«Как замечательно вы выглядите».
«Как в детстве».
«Катя, вы очень красивая».
«Красивая и обворожительная».
«Катя красивее без косметики».
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