Певица Джамала занялась похудением, чтобы сбросить 10 лишних килограммов после родов.

Джамала показала, чем завтракает во время диеты instagram.com/jamalajaaa

В январе победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская певица Джамала, которая в прошлом году родила второго сына, призналась, что мечтает похудеть на 10 килограмм.

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Певица решила в первую очередь заняться своим рационом. Артистка старается каждый день показывать подписчикам, чем питается на диете. Так, сегодня в Инстаграм-Сторис 37-летняя знаменитость продемонстрировала, что ест на завтрак.

Судя по опубликованном коллажу, Джамала употребляет утром гречку с авокадо и редисом, филе курицы с овощами гриль, а также палтус, салат и спаржу.

Джамала показала, чем завтракает во время диеты скриншот

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