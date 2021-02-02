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Джамала показала, чем завтракает во время диеты

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Певица Джамала занялась похудением, чтобы сбросить 10 лишних килограммов после родов.
Джамала показала, чем завтракает во время диеты
Джамала показала, чем завтракает во время диеты
instagram.com/jamalajaaa

В январе победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“, украинская певица Джамала, которая в прошлом году родила второго сына, призналась, что мечтает похудеть на 10 килограмм.

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Певица решила в первую очередь  заняться своим рационом. Артистка старается каждый день показывать подписчикам, чем питается на диете. Так, сегодня в Инстаграм-Сторис 37-летняя знаменитость продемонстрировала, что ест на завтрак.

Судя по опубликованном коллажу, Джамала употребляет утром гречку с авокадо и редисом, филе курицы с овощами гриль, а также палтус, салат и спаржу.

Джамала показала, чем завтракает во время диеты
Джамала показала, чем завтракает во время диеты
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Теги: Джамала
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.02.2021, 18:32
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гость
Завтракает? Наверняка хреном с маслом и яйцами!
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