Без фирменных усов певец Павел Зибров выглядит, как будто совсем другой человек.

Еще без усов: Павел Зибров показал фото из детства и юности instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины, певец и актер Павел Зибров удивил поклонников новой публикацией. 63-летняя звезда решил показать поклонникам редкие снимки из семейного альбома, где он еще без усов.

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Так, на своей странице в Инстаграм Павел рассказал, что недавно нашел старые кадры из детства и юности, где он позировал со своим братом. Его дочь, 23-летняя Диана, отсканировала фото и сделала их цветными с помощью одного из приложений в телефоне. Результатами обработки артист решил поделиться в соцсети.

“Знайшов фото з дитинства та юності, де ми разом з братом. Діанка відсканувала та розмалювала чорно-білі фотографії на телефоні і вони неначе ожили. Так классно, ніколи б не подумав, що так можна зробити. Такі теплі спогади навіяли ці фото... Як вам наші фотокартки з братом? Павло Зібров ще без вусів😁“, - написал певец.

Павел Зибров в детстве instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров в юности instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров показал фото из юности instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров показал фото с братом instagram.com/pavlo_zibrov

Поклонники Зиброва признались, что с трудом узнали артиста на архивных фото, ведь без фирменных усов он выглядит, как совершенно другой человек.

Без усов и не узнать 😮

А де ви, де брат?

Гарні фото! А який у Вас чубець на другому фото!!! Як під лінійку!!!

В молодості ще й без шикарних вусів вас, чесно, не впізнати

Що не кажи, а вуса - Ваша візитівка

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