«Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась роскошным телом в мини-бикини

Американская модель Оливия Калпо поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Оливия Калпо похвасталась роскошным телом в мини-бикини instagram.com/oliviaculpo

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Популярная модель Оливия Калпо на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в белом бикини, накидке, которую повязала на бедрах, и панамке. Звезда позировала, сидя на коленках, с бокалом в руках. Пляжный наряд продемонстрировал пышную грудь, плоский животик и стройные ножки девушки.

Стоит отметить, что 28-летняя Оливия часто радует фанатов откровенными снимками, где хвастается своими аппетитными формами.

Поклонники восхищаются сексуальностью Калпо, и осыпают ее приятными словами в комментариях:

«Буквально самый красивый человек в мире». «Безумно красивая! Завидую!» «Красиво и соблазнительно!» «Оливия, ты красивая». «Ты прекрасная». «Это моя детка».

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