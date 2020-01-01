«Мисс Вселенная» Оливия Калпо похвасталась роскошным телом в мини-бикини
Читай также: Маша Ефросинина вылезла на стол и занялась спортом
Популярная модель Оливия Калпо на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в белом бикини, накидке, которую повязала на бедрах, и панамке. Звезда позировала, сидя на коленках, с бокалом в руках. Пляжный наряд продемонстрировал пышную грудь, плоский животик и стройные ножки девушки.
Стоит отметить, что 28-летняя Оливия часто радует фанатов откровенными снимками, где хвастается своими аппетитными формами.
Поклонники восхищаются сексуальностью Калпо, и осыпают ее приятными словами в комментариях:
«Буквально самый красивый человек в мире».
«Безумно красивая! Завидую!»
«Красиво и соблазнительно!»
«Оливия, ты красивая».
«Ты прекрасная».
«Это моя детка».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил