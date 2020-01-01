Украинская гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Располневшая Даша Ульянова расплакалась из-за своего веса instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читай также: Яна Соломко продемонстрировала ради чего переехала в Москву

Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в топе и бикини, которые оголили ее упругие ягодицы.

Располневшая Даша Ульянова расплакалась из-за своего веса instagram.com/dasha_ulyanovaa

Также девушка опубликовала видео, где плачет из-за того, что ее вес увеличился до 62 килограммов.

Свой короткий видеоролик девушка подписала так:

«Привет, мои 62 кг».

Располневшая Даша Ульянова расплакалась из-за своего веса instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даша не раз публиковала фото из подросткового возраста, показывая, свои пышные формы. Раньше вес Ульяновой был значительно больше, поэтому девушка так болезненно воспринимает новую отметку на весах.

Стоит отметить, что несколько дней назад Даша призналась, что сейчас набирает вес, так как сменила режим дня. По ее словам, совсем скоро она возьмётся за свое тело и порадует результатами преданных фанатов.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: