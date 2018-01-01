Невестка популярной ведущей Екатерина поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Невестка Оксаны Марченко показала, как нежится в бассейне instagram.com/90_katerina_60

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Невестка Оксаны Марченко, Екатерина, на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в закрытом купальнике в бассейне, опираясь локтями на бортик. Девушка предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту, а волосы собрала в высокий пучок.

Свое фото Екатерина никак не прокомментировала, оставив под публикацией несколько эмодзи.

Также девушка активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, показывая не только снимки со свадьбы, но и «домашние» фото, где знакомит фолловеров со своим питомцем. Более того, Екатерина занимается профессиональной фотосъемкой, поэтому делится с фанатами творческими успехами, демонстрируя свои работы.

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