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Кайли Дженнер умилила Сеть снимками своей дочери

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Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками милыми кадрами.

Кайли Дженнер умилила Сеть снимками своей дочери
Кайли Дженнер умилила Сеть снимками своей дочери
instagram.com/kyliejenner

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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала фото и видео в честь Дня рождения дочери. На кадрах запечатлена звездная дочь Сторми в разном возрасте: от рождения до трех лет. Самые яркие моменты жизни своего ребенка, и даже период своей беременности, Кайли сопроводила трогательным текстом.

По словам Дженнер, это лучший период в ее жизни, и она благодарна Богу за такой подарок:

“Слава Богу, что прислал мне эту маленькую душу. Плачу сегодня, потому что я не могу остановить время. Сейчас происходят мелочи, по которым я буду скучать. За милым голосом и нашими долгими разговорами о горшке. Наблюдать, как ты проживаешь все впервые, было лучшей частью жизни за последние несколько лет. Однако, с другой стороны, я радуюсь, ведь могу сказать, как ты вырастаешь особой девочкой, которой, я знаю, ты будешь и впредь. С днем рождения, моя маленькая!“

Напомним, что три года назад любимица миллионов Кайли Дженнер родила дочь от рэпера Трэвиса Скотта.

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Источник: ivonа bigmir)net

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