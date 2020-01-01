«Просто вау!»: жена Влада Ямы впечатлила своей растяжкой
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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с тренировки. На кадрах знаменитость запечатлена в майке, спортивных штанах и кроссовках. Яркий аутфит девушка дополнила сдержанным макияжем и распущенными волосами. Лилиана позирует с боксеркой грушей, демонстрируя удары и свою гибкость.
Под публикацией Яма призвала фанатов верить в свои силы и никогда не сдаваться:
«Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. 😉💃🏻 Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело...😊💪🏼💣
Обязательно всё получится...Обещаю😉🤗😉».
Поклонники восхитились растяжкой Лилианы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«👍Вы супер».
«Все фотографии шикарные, вы просто Вау😍😍😍».
«Класс!»
«Вы очень классная».
«Вы огонь».
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