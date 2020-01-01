«Просто вау!»: жена Влада Ямы впечатлила своей растяжкой

Жена популярного хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками снимками.

Жена Влада Ямы впечатлила своей растяжкой instagram.com/liliya_yama

Читай также: Яна Соломко продемонстрировала ради чего переехала в Москву

Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с тренировки. На кадрах знаменитость запечатлена в майке, спортивных штанах и кроссовках. Яркий аутфит девушка дополнила сдержанным макияжем и распущенными волосами. Лилиана позирует с боксеркой грушей, демонстрируя удары и свою гибкость.

Под публикацией Яма призвала фанатов верить в свои силы и никогда не сдаваться:

«Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. 😉💃🏻 Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело...😊💪🏼💣

Обязательно всё получится...Обещаю😉🤗😉».

Поклонники восхитились растяжкой Лилианы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«👍Вы супер». «Все фотографии шикарные, вы просто Вау😍😍😍». «Класс!» «Вы очень классная». «Вы огонь».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: