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«Просто вау!»: жена Влада Ямы впечатлила своей растяжкой

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Жена популярного хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками снимками.

Жена Влада Ямы впечатлила своей растяжкой
Жена Влада Ямы впечатлила своей растяжкой
instagram.com/liliya_yama

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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с тренировки. На кадрах знаменитость запечатлена в майке, спортивных штанах и кроссовках. Яркий аутфит девушка дополнила сдержанным макияжем и распущенными волосами. Лилиана позирует с боксеркой грушей, демонстрируя удары и свою гибкость.

Под публикацией Яма призвала фанатов верить в свои силы и никогда не сдаваться:

«Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. 😉💃🏻 Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело...😊💪🏼💣
Обязательно всё получится...Обещаю😉🤗😉».

Поклонники восхитились растяжкой Лилианы, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«👍Вы супер».

«Все фотографии шикарные, вы просто Вау😍😍😍».

«Класс!»

«Вы очень классная».

«Вы огонь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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