Мерьем Узерли из "Великолепного века" впервые показала фото с обеими дочерьми

В начале января 37-летняя Мерьем Узерли родила вторую дочь от американского бизнесмена.

Немецкая и турецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли, которая сыграла роль Хюррем Султан в популярном сериале “Великолепный век“, очаровала поклонников семейной фотосессией.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя телезвезда впервые опубликовала снимки с обеими дочерями - 6 летней Ларой Джемимой от турецкого бизнесмена Джана Атеша и Лили Кои, которая появилась на свет три недели назад. Имя отца второй девочки Узерли держит в тайне, однако известно, что он американский бизнесмен.

На свежих фото звездная мамочка позировала на кровати в светлом платье с оголенными плечами. На руках она держала Лили Кои. Лицо малышки актриса спрятала за эмодзи в виде сердечка. На нескольких снимках появилась Лара Джемима. Она обнимала Мерьем и нежно гладила голову младшей сестренки.

Мерьем Узерли впервые показала фото с обеими дочерьми instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала фото с обеими дочерьми instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала фото с обеими дочерьми instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала фото с обеими дочерьми instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала фото с обеими дочерьми instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли впервые показала фото с обеими дочерьми instagram.com/meryemuzerlimeryem

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