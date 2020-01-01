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Яна Соломко продемонстрировала ради чего переехала в Москву

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Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками творческими успехами.

Яна Соломко продемонстрировала ради чего переехала в Москву
Яна Соломко продемонстрировала ради чего переехала в Москву
instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость спела небольшой кусочек своей новой композиции. Артистка предстала в блузке и джинсах, дополнив стильный образ собранными кудрявыми волосами. Девушка призналась, что переехала в Москву, чтобы реализоваться, ведь заграницей ей сделали интересное предложение. Более того, Яна подписала контракт с московским лейблом и решила показать фанатам первый хит.

По словам Соломко, она в восторге от новой композиции и хочет поскорее ее презентовать:

«Я все больше влюбляюсь в свою новую необыкновенную песню о любви! ☺️
Очень скоро 🔜 вы тоже испытаете это чувство....»

Поклонникам понравилась новая песня Соломко, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Крутыха🔥🔥🔥🔥».

«Яка ж Ви красуня!»

«Мне нравится стиль музыки и голос💋 это волшебство ✨💖».

«Яночка, вы необыкновенная!»

«Какой потрясающий голос у вас».

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Источник: ivonа bigmir)net

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