Украинская певица Яна Соломко поделилась с подписчиками творческими успехами.

Яна Соломко продемонстрировала ради чего переехала в Москву instagram.com/yana.solo

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Популярная исполнительница Яна Соломко на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость спела небольшой кусочек своей новой композиции. Артистка предстала в блузке и джинсах, дополнив стильный образ собранными кудрявыми волосами. Девушка призналась, что переехала в Москву, чтобы реализоваться, ведь заграницей ей сделали интересное предложение. Более того, Яна подписала контракт с московским лейблом и решила показать фанатам первый хит.

По словам Соломко, она в восторге от новой композиции и хочет поскорее ее презентовать:

«Я все больше влюбляюсь в свою новую необыкновенную песню о любви! ☺️

Очень скоро 🔜 вы тоже испытаете это чувство....»

Поклонникам понравилась новая песня Соломко, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Крутыха🔥🔥🔥🔥». «Яка ж Ви красуня!» «Мне нравится стиль музыки и голос💋 это волшебство ✨💖». «Яночка, вы необыкновенная!» «Какой потрясающий голос у вас».

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