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В одном боди: Оля Цибульская показала, как увеличивает грудь

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Оля Цибульская показала, как увеличивает грудь
Оля Цибульская показала, как увеличивает грудь
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость предстала в телесном боди и красной кофточке, которую задрала и оголила зону декольте. Эффектный подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив тонкую талию и плоский животик. Оля решила увеличить свою грудь на глазах у фолловеров, засунув в зону декольте бумажные салфетки, которые визуально сделали бюст пышнее.

Цибульская призналась, что из-за кризисного года приходится прибегать к разным методам, поскольку нет денег на услуги пластических хирургов.

Поклонники оценили изобретательность и чувство юмора Цибульской, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Секси».

«Самая лучшая и красивая девочка во всем мире».

«Ты огонь».

Однако некоторые фанаты раскритиковали Олю за откровенное видео:

«Испанский стыд, вроде бы взрослая женщина, а снимает такое безобразие».

«Сдурела! Болеет женщина».

«Оля, ты совсем с ума сошла?»

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Источник: ivonа bigmir)net

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