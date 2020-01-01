В одном боди: Оля Цибульская показала, как увеличивает грудь
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость предстала в телесном боди и красной кофточке, которую задрала и оголила зону декольте. Эффектный подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив тонкую талию и плоский животик. Оля решила увеличить свою грудь на глазах у фолловеров, засунув в зону декольте бумажные салфетки, которые визуально сделали бюст пышнее.
Цибульская призналась, что из-за кризисного года приходится прибегать к разным методам, поскольку нет денег на услуги пластических хирургов.
Поклонники оценили изобретательность и чувство юмора Цибульской, осыпав ее приятными словами в комментариях:
«Секси».
«Самая лучшая и красивая девочка во всем мире».
«Ты огонь».
Однако некоторые фанаты раскритиковали Олю за откровенное видео:
«Испанский стыд, вроде бы взрослая женщина, а снимает такое безобразие».
«Сдурела! Болеет женщина».
«Оля, ты совсем с ума сошла?»
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