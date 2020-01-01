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«Я сказала ему да»: Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала своим заявлением

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала своим заявлением
Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала своим заявлением
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала в длинном свадебном платье, присев на старое дерево, на фоне мальдивского пляжа. Наряд имеет длинный подол, который тянется за девушкой на несколько метров, и пышные рукава. Нежный образ артистка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Слава заинтриговала фанатов неожиданным признанием:

«Я сказала ему ..... да.... (продолжение в следующем посте)».

Еще не известно кому же сказала Каминская заветное «да», но поклонники уже начали поздравлять певицу в комментариях, выражая свое восхищение ее красотой:

«Красота, супер!»

«Какая очаровашечка».

«Очень милый и нежный образ».

«Очень красиво».

«Слава, какая вы шикарная женщина, очень красивая, прям восхищаюсь вами».

«Красотка! Просто девушка огонь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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