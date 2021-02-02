Екатерина Кухар восхитила чувственными снимками с мужем
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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных снимков. На кадрах знаменитость позирует в золотистом платье на тонких бретельках, которые соединила с черными босоножками на каблуках. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем. Звезда широко улыбалась, позируя в объятиях Александра Стоянова.
Под публикацией Екатерина поблагодарила своего мужа за праздник, который тот ей организовал. Александр устроил вечеринку-сюрприз в честь Дня рождения своей супруги, пригласив в ресторан ее друзей:
«Праздничный вечер был настолько волшебным и душевным, что заканчивать его совершенно не хотелось...✨
Красок добавлял ещё тот факт, что каждый из присутствующих поддержал авантюру моего мужа и до последнего держал всё в секрете, даже когда за пять минут до моего выхода в зал мы ещё общались по телефону...📱😜».
Поклонники восхитились романтическими снимками, и осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:
«Невероятно прекрасные ❤️❤️❤️».
«Красивая!!!! 😍😘🤗❤🎉»
«Самая красивая пара❤️❤️❤️❤️».
«Вы просто невероятные».
«Яка чудова пара!»
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