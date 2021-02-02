Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Екатерина Кухар восхитила чувственными снимками с мужем

Комментариев: 0
Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками милыми снимками.

Екатерина Кухар восхитила чувственными снимками с мужем
Екатерина Кухар восхитила чувственными снимками с мужем
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: «Это случилось»: Светлана Лобода порадовала фанатов неожиданной новостью

Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных снимков. На кадрах знаменитость позирует в золотистом платье на тонких бретельках, которые соединила с черными босоножками на каблуках. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем. Звезда широко улыбалась, позируя в объятиях Александра Стоянова.

Под публикацией Екатерина поблагодарила своего мужа за праздник, который тот ей организовал. Александр устроил вечеринку-сюрприз в честь Дня рождения своей супруги, пригласив в ресторан ее друзей:

«Праздничный вечер был настолько волшебным и душевным, что заканчивать его совершенно не хотелось...✨
Красок добавлял ещё тот факт, что каждый из присутствующих поддержал авантюру моего мужа и до последнего держал всё в секрете, даже когда за пять минут до моего выхода в зал мы ещё общались по телефону...📱😜».

Поклонники восхитились романтическими снимками, и осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Невероятно прекрасные ❤️❤️❤️».

«Красивая!!!! 😍😘🤗❤🎉»

«Самая красивая пара❤️❤️❤️❤️».

«Вы просто невероятные».

«Яка чудова пара!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, Екатерина Кухар 2020, Екатерина Кухар балерина, Екатерина Кухар муж, Екатерина Кухар фото, Екатерина Кухар инстаграм, Екатерина Кухар новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.02.2021, 09:40
Оценка:  0
гость
Да уж. Красавцы. Один кривой , другой больной..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь