Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками милыми снимками.

Екатерина Кухар восхитила чувственными снимками с мужем instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала серию семейных снимков. На кадрах знаменитость позирует в золотистом платье на тонких бретельках, которые соединила с черными босоножками на каблуках. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем. Звезда широко улыбалась, позируя в объятиях Александра Стоянова.

Под публикацией Екатерина поблагодарила своего мужа за праздник, который тот ей организовал. Александр устроил вечеринку-сюрприз в честь Дня рождения своей супруги, пригласив в ресторан ее друзей:

«Праздничный вечер был настолько волшебным и душевным, что заканчивать его совершенно не хотелось...✨

Красок добавлял ещё тот факт, что каждый из присутствующих поддержал авантюру моего мужа и до последнего держал всё в секрете, даже когда за пять минут до моего выхода в зал мы ещё общались по телефону...📱😜».

Поклонники восхитились романтическими снимками, и осыпали звездную семью комплиментами в комментариях:

«Невероятно прекрасные ❤️❤️❤️». «Красивая!!!! 😍😘🤗❤🎉» «Самая красивая пара❤️❤️❤️❤️». «Вы просто невероятные». «Яка чудова пара!»

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