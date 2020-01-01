«Это случилось»: Светлана Лобода порадовала фанатов неожиданной новостью

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками неожиданной новостью.

Светлана Лобода порадовала фанатов неожиданной новостью instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала портретное фото. На кадре знаменитость позирует в черном пиджаке, скрестив руки на груди. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глазах.

Под публикацией Светлана призналась, что стала судьей в проекте «Голос Дети»:

«Я возвращаюсь в “ГОЛОС“,

чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки».

Поклонники обрадовались, услышав эту новость, и осыпали Лободу приятными словами в комментариях:

«Урааа🔥прекрасная новость♥️». «Боже мой, какая неожиданная и прекрасная новость». «Светлана Сергеевна, мы безумно рады!» «Какая красивая, обожаю тебя, Света». «Какая же красавица!» «Лободуся, вы единственная моя любимая певица».

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