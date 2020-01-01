«Фигура – мечта»: Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой
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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала в зеленом раздельном купальнике в бассейне. Пляжный наряд артистки оголил ее спортивный животик и подчеркнул пышный бюст. Свой образ Дипопулос дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками. А перед Сантой в бассейне плавал поднос с завтраком на любой вкус.
Под публикацией звезда призналась, что отдых на райском острове завершается и совсем скоро она с семьей вернется в заснеженный Киев, хоть ей этого и не хочется.
Поклонники восхитились шикарной фигурой Санты, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красотка❤️».
«Фигура – мечта».
«Шикарная!»
«Какая красивая Санта».
«Вау, вы невероятно красивая».
«Класс!»
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