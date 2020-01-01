«Фигура – мечта»: Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Санта Димопулос похвасталась стройной фигурой instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость предстала в зеленом раздельном купальнике в бассейне. Пляжный наряд артистки оголил ее спортивный животик и подчеркнул пышный бюст. Свой образ Дипопулос дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками. А перед Сантой в бассейне плавал поднос с завтраком на любой вкус.

Под публикацией звезда призналась, что отдых на райском острове завершается и совсем скоро она с семьей вернется в заснеженный Киев, хоть ей этого и не хочется.

Поклонники восхитились шикарной фигурой Санты, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красотка❤️». «Фигура – мечта». «Шикарная!» «Какая красивая Санта». «Вау, вы невероятно красивая». «Класс!»

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