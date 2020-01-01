Бывшие ведущие проекта "Орел и Решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев сыграли свадьбу.

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева после трех лет романа instagram.com/alina_astrovskaya_

Украинская певица, экс-участница группы “Real O“ и ведущая “Орла и Решки“ (сезоны “По морям“ и “Чудеса Света“), Алина Астровская официально стала женой своего коллеги по тревел-шоу Антона Лаврентьева (сезон “Шопинг“).

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О том, что пара сыграла свадьбу после трех лет отношений, стало известно из соцсетей. На своих страницах в Инстаграм в разделе Сторис влюбленные поделились публикациями своих друзей, которые были приглашены на их роспись в московском ЗАГСе.

Отметим, что для 31-летней Астровской это уже третий брак. Ранее она была замужем за футболистом Евгением Бредуном и частным предпринимателем по имени Игорь. А 37-летний Лаврентьев долгое время состоял в отношениях со своим пиар-менеджером Ириной Шелест.

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева скриншот

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