Алина Астровская вышла замуж за Антона Лаврентьева после трех лет романа
Украинская певица, экс-участница группы “Real O“ и ведущая “Орла и Решки“ (сезоны “По морям“ и “Чудеса Света“), Алина Астровская официально стала женой своего коллеги по тревел-шоу Антона Лаврентьева (сезон “Шопинг“).
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О том, что пара сыграла свадьбу после трех лет отношений, стало известно из соцсетей. На своих страницах в Инстаграм в разделе Сторис влюбленные поделились публикациями своих друзей, которые были приглашены на их роспись в московском ЗАГСе.
Отметим, что для 31-летней Астровской это уже третий брак. Ранее она была замужем за футболистом Евгением Бредуном и частным предпринимателем по имени Игорь. А 37-летний Лаврентьев долгое время состоял в отношениях со своим пиар-менеджером Ириной Шелест.
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